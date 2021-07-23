محمد بن زايد يتلقى أول اتصال هاتفي من رئيس الوزراء الإسرائيلي

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تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات اتصالا هاتفيا من نفتالي بينيت رئيس وزراء إسرائيل. وجرى خلال الاتصال بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

والاتصال بين الشيخ محمد بن زايد ونفتالي بينيت هو الأول منذ تولي الأخير رئاسة الحكومة الإسرائيلية في يونيو الماضي. وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن رئيس وزراء إسرائيل قدم التهاني إلى ولي عهد أبوظبي بمناسبة عيد الأضحى ومزيدا من التقدم والرخاء لدولة الإمارات وشعبها، فيما أعرب عن محمد بن زايد عن شكره وتقديره لرئيس وزراء إسرائيل متمنياً أن يعم الخير والسلام والأمان البشرية جمعاء.

كما هنأ ولي عهد أبوظبي بينيت بتولي منصب رئيس وزراء إسرائيل معربا عن تطلعه للعمل سويا لأجل السلام والاستقرار والتنمية لصالح المنطقة وجميع شعوبها والعالم أجمع. وتم خلال الاتصال استعراض تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية، خصوصا ما يتعلق بمساعي تحقيق السلام والازدهار.

من جانبه، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، عبر تويتر، إن بينيت هنأ الشيخ محمد بن زايد بعيد الأضحى وشكره على افتتاح مقر السفارة الإماراتية في إسرائيل، وعلى استضافة لابيد في زيارته الرسمية إلى الإمارات.

وحسب جندلمان، قال بينيت إن «النهج الإماراتي حيال إسرائيل هو عبارة عن تغيير مهم يشكل مصدر إلهام بالنسبة لدول أخرى ولزعماء في المنطقة». واتفق الجانبان «على البقاء على اتصال وعلى الالتقاء في وقت لاحق».