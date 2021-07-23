ألمانيا تشدد قواعد السفر للقادمين من إسبانيا وهولندا بسبب كورونا

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أدرجت ألمانيا إسبانيا وهولندا على قائمة «المناطق عالية الإصابة بكورونا» ما يعني أن معظم الأشخاص الذين يصلون من البلدين سيضطرون إلى الخضوع للحجر الصحي اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وقال المركز الوطني الألماني لمكافحة الأمراض، معهد روبرت كوخ، اليوم الجمعة، إن «التغيير سيدخل حيز التنفيذ بداية من الثلاثاء».

ومن شأن تغيير الوضع في منتصف موسم السفر الصيفي أن يؤدي إلى إزعاج بعض الأشخاص الذين يسافرون من إسبانيا، وهي وجهة سياحية شهيرة للغاية بالنسبة للألمان، ومن المحتمل أن يؤجل المزيد من المصطافين المحتملين.

كانت إسبانيا وهولندا بالفعل على قائمة «مناطق الخطر»، وهي أقل فئات خطر كوفيد-19 في ألمانيا، ولكن هذا لم يكد يكون له أي تأثير عملي حيث يمكن لأي شخص قادم من هذه المناطق تجنب الحجر الصحي من خلال إثبات أنه يحمل نتيجة اختبار سلبية للكشف عن فيروس كورونا.

ويمكن للأشخاص الذين يصلون من «مناطق عالية الإصابة» تجنب الحجر الصحي إذا تمكنوا من إثبات أنهم قد تم تطعيمهم بالكامل أو تعافوا من كوفيد-19 ويمكن للآخرين اختصار فترة الحجر الصحي لمدة 10 أيام عن طريق ثبوت الاختبار السلبي بعد خمسة أيام. وحتى أمس الخميس تلقى 60.6 في المائة من السكان الألمان جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، و48.5 في المائة تم تطعيمهم بالكامل.