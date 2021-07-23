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الصين ترد على عقوبات واشنطن بأخرى مضادة على أمريكيين بينهم وزير تجارة سابق

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الصين ترد على عقوبات واشنطن بأخرى مضادة على أمريكيين بينهم وزير تجارة سابق الصين ترد على عقوبات واشنطن بأخرى مضادة على أمريكيين بينهم وزير تجارة سابق

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قالت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، إنها فرضت عقوبات مضادة على أفراد أمريكيين من بينهم وزير التجارة الأمريكي السابق ويلبر روس، ردًّا على العقوبات الأمريكية على مسؤولين صينيين ينتمون لمكتب الاتصال الصيني في«هونج كونج».

وحسبما أوردته وكالة «رويترز» تعد هذه العقوبات الصينية الأولى التي تفرضها الصين بموجب قانون مواجهة العقوبات الخارجية الجديد الذي أقِر في يونيو.

يذكر أن تشاو لي جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قال في وقت سابق من اليوم، إن الولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها بوعظ الصين أو إصدار «تعليقات طائشة» عنها.

وأضاف أن الصين تؤمن دائمًا بأن العلاقات مع الولايات المتحدة يجب أن تتطور على أساس الاحترام المتبادل والمساواة والمنافع المتبادلة، بدلًا من منفعة طرف واحد فقط.

فرضت الولايات المتحدة، الجمعة الماضي، عقوبات على سبعة مسؤولين صينيين بسبب «حملة بكين لقمع الديمقراطية» في هونج كونج. وتُعد هذه الخطوة الأحدث في جهود واشنطن «لمحاسبة بكين» على ما تصفه بتآكل سيادة القانون في المستعمرة البريطانية السابقة.

من جهة أخرى، سلط تقرير استشاري منفصل عن الأعمال التجارية أصدرته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الضوء على مخاوف الأمريكية بشأن تأثير قانون الأمن القومي في هونج كونج على الشركات الدولية.

ولم تكن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين مرتبكة سابقًا كما هي عليه الآن، على الرغم من مغادرة الرئيس الجمهوري دونالد البيت الأبيض، وهو الذي نقل صراع البلدين من الغرف المغلقة إلى وسائل الإعلام.

المصرى اليوم

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