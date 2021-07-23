بايدن يوجه رسالة للمشاركين في دورة الألعاب الأوليمبية

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في أول تعليق له على دورة الألعاب الأوليمبية المقامة حالياً في طوكيو، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن فخره بالمشاركين من بلاده في هذا المحفل الرياضي.

وقال بايدن على تويتر: «يمثل الرياضيون الذين يمثلون بلادنا في طوكيو تجسيدًا للروح والقيادة التي تجعل من أمريكا منارة للعالم» متبعاً بعبارة «أنا فخور جدا بكم».

وجرى مراسم حفل افتتاح النسخة الـ32 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية «طوكيو 2020»، التي ستقام فعالياتها رسميا خلال الفترة من اليوم 23 يوليو وحتى 8 أغسطس 20221.

وتقام دور الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020» في ظروف استثنائية، ودخلت هذه النسخة من الألعاب الأولمبية التاريخ، بسبب تأجيلها من العام الماضي إلى الجاري 2021، بسبب جائحة كورونا «كوفيد-19».