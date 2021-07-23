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وفاة الروائي اللبناني جبور الدويهي

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وفاة الروائي اللبناني جبور الدويهي وفاة الروائي اللبناني جبور الدويهي

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غيب الموت الروائي والناقد الأدبي الدكتور جبور الدويهي، بعد صراع مع المرض.

ويعد جبور الدويهي واحدا من كبار الروائيين اللبنانيين، حيث نشر عدد من الأعمال الأدبية من روايات ومجموعات قصصية وكتب أطفال، ترجمت أعماله إلى عديد اللغات مثل الفرنسية والأنجليزية والألمانية والإيطالية.

أما عن نشأته فجبور من مواليد عام 1949، حصل على شهادة الدكتوراة في الأدب المقارن من جامعة السوبون وعمل أستاذا للأدب الفرنسي في الجامعة اللبنانية.

ومن أشهر أعماله «مطر حزيران»، التي اختيرت ضمن اللائحة القصيرة لجائزة بوكر للرواية العربية في عامها الأول عام. لكن تلك لم تكن المرة الأخيرة، فقد استطاع الوصول للقائمة القصيرة مرة أخرى، عام 2012، برواية «شريد المنازل» الصادرة عام (2010).

كانت آخر أعماله رواية «سمٌ في الهواء» الصادرة في العام الجاري.

المصرى اليوم

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