تعرَّف على حالة الطقس غدًا وتفاصيل درجات الحرارة طوال الأسبوع المقبل

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستمر درجات الحرارة فى الانخفاض حتى منتصف الأسبوع المقبل، ثم تعاود الارتفاع مرة أخرى، ويكاد يكون الطقس غدًا قريبًا إلي حد ما بحالة الطقس اليوم، وتكون درجة الحرارة الأعلى خلال حالة الطقس في مصر غدًا 42 درجة مثل اليوم، ويظل الطقس حارا رطبا فى القاهرة وشديد الحرارة فى الجنوب.

ويستمر تكون الشبورة المائية وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار فى جنوب البلاد والسواحل الشرقية، وتكون شبورة فى الصباح.

يتطابق طقس السبت بشكل كبير مع طقس اليوم ويكون شديد الحرارة فى جنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار على القاهرة الكبري وكذلك الوجه البحري، ويميل للحرارة على السواحل الشمالية، أما فى الليل فيكون معتدل الحرارة رطب على كافة الأنحاء.

تزيد فرص سقوط الأمطار على مناطق أكبر لتتسع لتشمل مناطق من السواحل الشرقية، إلي جانب شلاتين وحلايب وأبوسمبل فى أقصي جنوب البلاد، ويستمر نشاط الرياح على القاهرة الكبري وجنوب سيناء وجنوب البلاد والوجه البحري والسواحل الشمالية.

توقعات درجات الحرارة السبت

تتوقع هيئة الأرصاد أن تكون درجات الحرارة في القاهرة 34-24، وفي الإسكندرية 31- 23 درجة، السويس 33-24، شبين الكوم 34-24، دمنهور 32-24، السلوم 32-23، رفح 33-23، الإسماعيلية 34-24، بورسعيد 32-24، دمياط 32-23، المنصورة 33-24، طنطا 33-24، بلطيم 32-23، الزقازيق 34-24 سيوة 36-23 درجة.

وتكون درجة الحرارة فى أبو سمبل وإدفو 42-29، الأقصر 41-27، أسوان 41-28، بني سويف 36-25، الطور 36-25، أسيوط 37-25، شلاتين 37-27، المنيا 36-25، العريش 33-24، الفيوم 36-24، حلايب 33-28، سوهاج 38-26، الغردقة 38-28، قنا 40-27، شرم الشيخ 38-28 درجة.

حالة الطقس السبت

درجات الحرارة وأحوال الطقس الأسبوع المقبل

تنخفض درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل وتعاود بعدها الارتفاع، وتكون درجة الحرارة العظمى فى القاهرة والوجه البحري السبت الأحد والإثنين 34 للعظمي و37 للمحسوسة، وتكون الثلاثاء 36 للعظمى و38 للمحسوسة، وتصل الأربعاء والخميس إلى 38 للعظمى و40 للمحسوسة.

وتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية 30 للعظمى، و33 للمحسوسة حتى يوم الثلاثاء، وترتفع الأربعاء والخميس إلى 33 للعظمى و35 للمحسوسة، وفى جنوب سيناء تكون 37 للعظمى و40 للمحسوسة الأحد والإثنين وترتفع من الثلاثاء للخميس إلى 39 للعظمى و42 للمحسوسة.

وتكون درجات الحرارة في شمال الصعيد الأحد 35 للعظمى و37 للمحسوسة، والإثنين العظمى 36 والمحسوسة 38، والثلاثاء 37 للعظمي و38 للمحسوسة، والأربعاء الخميس 39 للعظمى و41 للمحسوسة.

ويتوقع أن تكون الحرارة في جنوب الصعيد يوم الأحد والثلاثاء 40 للعظمى و41 للمحسوسة، والإثنين 41 للعظمى والمحسوسة 42، والأربعاء والخميس 42 للعظمى و44 للمحسوسة.

حالة الطقس السبت وباقي الأسبوع

توقعات حالة البحر لمدة 3 أيام وتفاصيل أحوال الطقس في 6 أيام

تفاصيل توقعات الطقس في 6 أيام

توقعات حالة البحر المتوسط خلال 3 أيام

توقعات حالة البحر الأحمر خلال 3 أيام

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس الخميس

حالة الطقس الأربعاء

حالة الطقس الثلاثاء

حالة الطقس الإثنين

حالة الطقس الأحد