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بعد عيد الأضحى .. الإجازات المتبقية مدفوعة الأجر في 2021 (تفاصيل)

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بعد عيد الأضحى .. الإجازات المتبقية مدفوعة الأجر في 2021 (تفاصيل) بعد عيد الأضحى .. الإجازات المتبقية مدفوعة الأجر في 2021 (تفاصيل)

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الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2021.. تساءل عدد كبير المواطنين في الأيام الأخيرة من إجازة عيد الأضحى على مواقع التواصل الاجتماعي عن الإجازات المدفوعة الأجر في عام 2021.

الإجازات الرسمية تشغل اهتمامات عدد كبير من المواطنين نظرا لما تقوم بها به الأسرة المصرية في الإجازات بممارسة طقوس محددة طبقا لطبيعة كل إجازة.

1- عيد رأس السنة الهجرية، في يوم الإثنين الموافق 9 أغسطس.

2- عيد القوات المسلحة، في يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر.

3- عيد مولد النبوي الشريف في يوم الاثنين الموافق 18 أكتوبر.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر أن تكون إجازة عيد الأضحى 8 أيام بدأت من يوم السبت 17 يوليو الجاري وتستمر حتي غًدا السبت 24 يوليو الجاري.

وأكد القرار أن إجازات العيد إجازة رسمية مدفوعة الأجر في كلا من الوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع العام، مع استمرار إجراء الامتحانات في المواعيد المقررة بقرارات من الجهات المختصة.

حديقة الفسطاط في ثاني أيام عيد الأضحى - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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