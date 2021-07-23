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تحرير 204 محاضر تموينية خلال إجازة عيد الأضحى بالأقصر

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تحرير 204 محاضر تموينية خلال إجازة عيد الأضحى بالأقصر تحرير 204 محاضر تموينية خلال إجازة عيد الأضحى بالأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة الأنشطة التموينية والأسواق والمخابز واللحوم بمحافظة الأقصر، وضبط المتلاعبين بالأسعار. وشنت مديرية تموين الاقصر حملاتها التموينية خلال ايام اجازة عيد الأضحى.

أسفرت عن تحرير إجمالي 204 محاضر تموينية، منها 91 محضر على المخابز عبارة عن 10 مخالفات انتاج خبز ناقص الوزن، 35 مخالفات انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 8 توقف مخبز عن الانتاج بدون عذر قانوني، ومخضران تصرف المخابز في عدد 6 جوال دقيق بلدي مدعم، 9 محاضر عدم وجود قائمة، وغلق مخبز في المواعيد الرسمية بدون عذر قانوني، وعدم وجود ميزان حساس، 7 محاضر عدم التزام بالمواعيد الرسمية، 16 محضر عدم نظافة المخابز.

وفي مجال الاسواق تم تحرير عدد 109 محضر بالاشتراك مع الطب البيطري، كما تم ضبط عدد 216 كجم مصنعات لحوم ودواجن واسماك، وضبط عدد 65 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وضبط عدد ربع طن دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز باحد السيارات.

المصرى اليوم

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