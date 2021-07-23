إزالة 3 حالات تعدٍ على أرض زراعية بالبياضية جنوب الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار
شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم وضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء وإزالتها في المهد، وتكثيف المتابعات الميدانية الدورية خلال اإجازة عيد الأضحى، للتأكد من عدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأثناء مرور وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، تبين وجود 3 حالات بناء مخالف دون ترخيص من السلطة المختصة بقرية البغدادي.
وعلى الفور تم تكليف كلا من محسن ربيع نائب رئيس المدينة، ومصطفى على رئيس قرية البغدادى باتخاذ اللازم وإخطار الإدارة الهندسية لتحرير المحضر اللازم.
وتمكنت رئاسة القرية وبمرافقة الدورية الأمنية من مركز الشرطة من إيقاف أعمال البناء للحالات الثلاثه والقبض على مواطن مخالف وإزالة سور مخالف وإيقاف أعمال بناء الدور الثالث علوى. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين جميعا وتحرير المحاضر ضدهم وإحالة المخالف إلى النيابة المختصة.