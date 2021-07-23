إزالة 3 حالات تعدٍ على أرض زراعية بالبياضية جنوب الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم وضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء وإزالتها في المهد، وتكثيف المتابعات الميدانية الدورية خلال اإجازة عيد الأضحى، للتأكد من عدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأثناء مرور وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، تبين وجود 3 حالات بناء مخالف دون ترخيص من السلطة المختصة بقرية البغدادي.

وعلى الفور تم تكليف كلا من محسن ربيع نائب رئيس المدينة، ومصطفى على رئيس قرية البغدادى باتخاذ اللازم وإخطار الإدارة الهندسية لتحرير المحضر اللازم.

وتمكنت رئاسة القرية وبمرافقة الدورية الأمنية من مركز الشرطة من إيقاف أعمال البناء للحالات الثلاثه والقبض على مواطن مخالف وإزالة سور مخالف وإيقاف أعمال بناء الدور الثالث علوى. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين جميعا وتحرير المحاضر ضدهم وإحالة المخالف إلى النيابة المختصة.