«طالبان» تتوعد أمريكا بعد شنها هجوما على مواقع أفغانية

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توعدت حركة «طالبان» الأفغانية الولايات المتحدة الأمريكية بـ«عواقب وخيمة» عقب شن الجيش الأمريكي غارات جوية لدعم القوات الأفغانية التي تحارب الحركة في ولاية قندهار.

وحسبما أورده موقع «روسيا اليوم» اليوم، قالت الحركة في بيان لها اليوم،: «لقد شنت قوات الاحتلال الأمريكية الليلة الماضية غارات جوية على إقليم قندهار وأجزاء من إقليم هلمند في أفغانستان، ما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين وبعض المجاهدين. هذا انتهاك واضح للاتفاقية الموقعة، وستكون له عواقب».

وأكد المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، أمس الخميس أن الطائرات الأمريكية نفذت الغارات، لكنه امتنع عن تحديد المناطق التي وجهت الضربات إليها.

وقال كيربي: «خلال الأيام الماضية قمنا بدعم القوات المسلحة الوطنية الأفغانية من خلال ضربات جوية، لكنني لن أكشف عن التفاصيل الفنية بشأن الضربات».

وتعد الضربات الأمريكية في أفغانستان، الأولى من نوعها منذ ترك قائد القوات الأمريكية في أفغانستان، الجنرال سكوت ميلر، لمهامه الأسبوع الماضي، وتولي قائد القيادة المركزية «سينتكوم» فرانك ماكينزي لتلك المهام.