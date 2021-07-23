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الأخضر الأولمبي يفتح صفحة ألمانيا.. و"الشهري " يجتمع باللاعبين قبل التدريب

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الأخضر الأولمبي يفتح صفحة ألمانيا.. و

استأنف السعودي الأولمبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تحضيراته لمواجهة نظيره الألماني للجولة الثانية ( المجموعة الرابعة ) من منافسات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وقبل انطلاق الحصة التدريبية اجتمع المدير الفني للأخضر " الوطني" سعد الشهري مع اللاعبين، حيث تحدث عن الفرص المتاحة للتأهل إلى الدور الثاني، وأهمية المرحلة المقبلة فنياً وذهنياً، وتعويض الخسارة السابقة أمام ساحل العاج.

يذكر أن منتخب البرازيل تفوق على ألمانيا في الجولة الأولى بنتيجة (4-2)، حيث سيلعب مع المنتخب الإيفواري الأحد، وهو اليوم ذاته الذي يلاقي فيه المنتخب السعودي الألمان.

الأخضر الأولمبي يفتح صفحة ألمانيا.. و

الأخضر الأولمبي يفتح صفحة ألمانيا.. و

المنتخب السعودي أولمبياد طوكيو

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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