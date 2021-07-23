مقتل راقصة التجمع الخامس.. الكاميرات وحارس العقار كلمة السر في كشف الجريمة الغامضة (تفاصيل)

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تكثف الأجهزة الأمنية بمنطقة التجمع الخامس، تحرياتها لكشف غموض العثورعلى جثة راقصة أجنبية في فندق شهير بالقاهرة مقتولة داخل شقتها في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

استمعت شرطة مباحث القاهرة إلى أقوال شهود من السكان وحارس العقار، كما تم تفريغ الكاميرات الموجودة في العقارات المجاورة لمكان الحادث لتحديد هوية المتهمين مرتكبي الواقعة.

كشفت التحريات الأولية لمباحث القاهرة، أن المجني عليها راقصة 26 سنة، وتعمل في أحد الفنادق القاهرة، وتحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية في منطقة شرق آسيا، وبالفحص تبين عدم وجود أي إصابات على جسدها وعثر على جثتها بجوار أسانسير أمام باب شقتها بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة.

كانت شرطة مباحث القاهرة تلقت بلاغا صباح اليوم من حارس عقار بالتجمع الخامس بالعثور على جثة سيدة تعمل راقصة بمنطقة التجمع الخامس، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتم نقل الجثة إلى المشرحة، بقرار من النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث حاليا جهودهم لكشف ملابسات مقتل الراقصة.

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