وسط غياب يحدث لأول مرة للجماهير بداعي الاحترازات من جائحة كورونا.. انطلاق النسخة 33 من دورة الألعاب.. طوكيو2020

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"رضا" و"ياسمين" وعلم السعودية في مشهد تاريخي

افتتح إمبراطور اليابان ناروهيتو مساء اليوم الجمعة دورة الألعاب الأولمبية الثانية والثلاثين على الملعب الأولمبي بالعاصمة طوكيو وسط غياب يحدث لأول مرة للجماهير بداعي الاحترازات من جائحة كورونا، بحضور رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس البعثة السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وعضو اللجنة الأولمبية الدولية عضو البعثة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية نائب رئيس البعثة السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ورئيس الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ وعدد من رؤساء الدول والمنظمات الدولية.

وشهد حفل الافتتاح الذي استمر على مدى أربع ساعات، العديد من الفقرات الموسيقية ذات الطابع الياباني التقليدي، أعقبها طابور العرض للبعثات المشاركة والتي بلغ عددها 205 بداية باليونان، كونها موطن الألعاب الأولمبية، ثم تتابع دخول الدول حسب الحروف الأبجدية اليابانية.

رضا وياسمين حملا راية التوحيد

شهد طابور العرض ولأول مرة حمل لاعب ولاعبة العلم الخاص ببلادهم، حيث حمل راية الوطن لاعب المنتخب السعودي للتجديف حسين علي رضا وزميلته لاعبة المنتخب السعودي لألعاب القوى ياسمين الدباغ.

وعبر اللاعب حسين علي رضا عن اعتزازه برفع علم المملكة في المحفل الأولمبي بجانب زميلته ياسمين الدباغ، مشيراً إلى أن ذلك يدعو للفخر وهو حلم يتمناه أي مواطن سعودي، متمنياً أن يوفق مع زملائه المشاركين بتقديم المستوى الذي يليق بسمعة الرياضة السعودية.

فيما أبدت ياسمين الدباغ فخرها بكونها أول لاعبة سعودية رفعت علم المملكة في المحفل الأولمبي، مؤكدة أن المشاركة في الأولمبياد حلم كل رياضي، وقالت: "أطمح لتقديم مستوى مشرف يعكس الدعم والاهتمام الذي تقدمه القيادة الرشيدة للرياضة بالمملكة، والمتابعة المستمرة من رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل".

رضا خامساً في التجديف

حلّ لاعب المنتخب السعودي للتجديف 'حسين علي رضا' خامساً في التصفيات الأوليّة لسباق التجديف للفردي التي جرت صباح اليوم الجمعة بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.

ويستكمل رضا مشواره غداً السبت حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور ربع النهائي.

الخضراوي يدشن مشاركته والمطيري في التدريب.. وتدريب استرجاعي للقدم

يدشن لاعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة علي نور الخضراوي مشاركته الأولى في دورات الألعاب الأولمبية، والثالثة لكرة الطاولة السعودية؛ بعد أثينا 2004م وبرشلونة 1992م، عند التاسعة من صباح غد السبت بتوقيت المملكة عندما يواجه التشيكي (لوبيمار جانكاريك) في تصفيات فردي الرجال على صالة (Tokyo Metropolitan gymmnasium) في العاصمة اليابانية طوكيو.

وكان الخضراوي قد استعد للدورة بـ4 معسكرات إعدادية منذ إعلان تأهله مطلع العام الماضي، بداية من الأحساء، ثم الدمام، ثم الرياض، قبل أن يختتم معسكراته في ألمانيا تحت إشراف المدرب يوسف ربيع.

ويشارك الرامي سعيد المطيري الذي يتواجد في الأولمبياد للمرة الخامسة في التدريب الرسمي لرماة 'السكيت' استعداداً لمنافسته المنتظرة بعد غدٍ الأحد.

وفي شأن آخر أدى المنتخب السعودي الأولمبي مساء اليوم تدريباً استرجاعياً للاعبين الذين شاركوا في مواجهة ساحل العاج الافتتاحية، حيث عمد فيها المدير الفني سعد الشهري لشرح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون وخاصة في الخطوط الخلفية.

ويجري الأولمبي غداً السبت تدريبه النهائي استعداداً للقاء ألمانيا بعد غد الأحد.

يذكر أن فراس البريكان وصل قبل قليل إلى طوكيو للمشاركة في الأولمبياد بدلاً من المصاب تركي العمار.