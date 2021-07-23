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نور الشربيني تعلق على تتويجها بلقب بطولة العالم للاسكواش للمرة الخامسة في تاريخها

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نور الشربيني تعلق على تتويجها بلقب بطولة العالم للاسكواش للمرة الخامسة في تاريخها نور الشربيني تعلق على تتويجها بلقب بطولة العالم للاسكواش للمرة الخامسة في تاريخها

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قالت نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا في الإسكواش إن تتويجها بلقب بطولة العالم للمرة الخامسة في تاريخها هو أمر لا يصدق. وحصدت نور الشربيني لقب بطولة العالم عقب فوزها على زميلتها بالمنتخب ونجمة نادي وادي دجلة نوران جوهر بنتيجة 3 – 1، في لقاء استغرق 53 دقيقة. نور الشربيني اللقب الخامس لها ببطولات العالم بعد فوزها في 4 مناسبات من قبل أعوام «2015 – 2016 – 2018 – 2019».

نور الشربيني، قالت عقب التتويج: «الآن أنا في إحساس صعب ولا أعرف ماذا أقول فإذا أخبرني أحد بأنني سأتوج بلقب بطولة العالم 5 مرات فهو أمر لا يصدق».

وأضافت: «أنا سعيدة للغاية بهذا اللقب ولقد كانت المباراة النهائية رائعة وممتعة أمام نوران جوهر وهي لاعبة مميزة وصلت للنهائي للمرة الأولى وكانت تلعب بدون ضغوطات، لعبت ببعض الضغوطات أملا في حصد اللقب وخسرت شوطي الأول في البطولة فأنا ألعب أمام المصنفة الثانية العالمية والفوز لم يكن سهلا، هدي هذا اللقب للشعب المصري ووالدي وعائلتي بأكملها والفريق الخاص بي والمدربين الذين عملوا معي».

المصرى اليوم

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