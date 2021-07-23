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جهود أمنية لكشف غموض مقتل مزارع داخل زراعات القصب في سوهاج

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جهود أمنية لكشف غموض مقتل مزارع داخل زراعات القصب في سوهاج جهود أمنية لكشف غموض مقتل مزارع داخل زراعات القصب في سوهاج

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تكثف أجهزة الأمن بسوهاج، جهودها لكشف غموض العثور على جثة مزارع مقتولا داخل زراعات القصب بدائرة مركز شرطة جرجا في جنوب محافظة سوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا، بورود بلاغ من أهالى قرية «المشاودة» بالعثور على جثة لشخص مقتولا وملقاه في زراعات «القصب» بزمام القرية.

انتقل إلى مكان البلاغ اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص، العثور على جثة لمزارع يدعي محمود. م. ع «38 سنة» ويقيم بقرية «المشاودة» ملقاه داخل الزراعات وبها آثار ضربات وجروح في الرأس.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا المركزى، وتكليف إدارة البحث الجنائى بالتحرى في الواقعة وظروفها وملابساتها، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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