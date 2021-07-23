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نور الشربيني تتوج ببطولة العالم للاسكواش للمرة الخامسة في تاريخها

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نور الشربيني تتوج ببطولة العالم للاسكواش للمرة الخامسة في تاريخها نور الشربيني تتوج ببطولة العالم للاسكواش للمرة الخامسة في تاريخها

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توجت اللاعبة المصرية نور الشربيني، المصنفة الأولى عالميًا لسيدات الإسكواش، ببطولة العالم للإسكواش، المقامة حاليًا في شيكاغو خلال الفترة بين 14 إلى 23 يوليو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

حصدت نور الشربيني لقب بطولة العالم للاسكواش للمرة الخامسة في تاريخها والثانية على التوالي.

وفازت نور الشربيني على مواطنتها نوران جوهر في المباراة النهائية بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 53 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5، 11-8، 8-11، 11-9.

ومن المقرر أن يلتقي في نهائي منافسات الرجال، في وقت لاحق، اللاعب على فرج مع زميله محمد الشوربجي.

ويعد طارق مؤمن، لاعب الجزيرة المصنف الثالث عالميًا للرجال، ونور الشربينى لاعبة سبورتنج المصنفة الأولى عالميًا للسيدات، هما حاملا لقب البطولة عن النسخة الماضية.

المصرى اليوم

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