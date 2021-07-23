أمن الدقهلية ينفي القبض على الطبيب المتهم بقتل زوجته الطبيبة: «جار البحث عنه»

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نفت مديرية أمن الدقهلية، القبض على الطبيب المتهم بقتل زوجته الطبيبة بـ11 طعنة بالمنصورة، وقالت مصادر أمنية بالمديرية إنه تم نشر الكمائن الثابتة والمتحركة لضبط المتهم ولكن لم يتم القبض عليه حتى الآن.

ودعت المصادر وسائل الإعلام المختلفة لتحرى الدقة لعدم إثارة البلبة بين المواطنين خاصة أن الجريمة محل الواقعة أثارت الغضب والاستياء بين المواطنين بسبب بشاعتها.

وأكدت المصادر أن مباحث الدقهلية لم تدخر جهدا للقبض على المتهم وجارى تحديد مكانه والقبض عليه خلال ساعات.

كان اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ من مستشفي المنصورة الدولي للعميد محمد ياسين، مأمور ثان المنصورة، بوصول ياسمين حسن يوسف، 26 سنة، طبيبة أسنان، ومقيمة مع زوجها بمنطقة الدراسات جثة هامدة وبها عدة طعنات.

وانتقل ضباط مباحث فسم ثان المنصورة برئاسة العقيد محمد منير مفتش المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وفاة الدكتورة ياسمين حسن يوسف، 26 سنة طبيبة إثر تلقي 11 طعنة نافذة، وأن مرتكب الجريمة هو زوجها ويدعى محمود مجدى عبدالهادى 29 سنة طبيب أسنان وفر هاربا.

وأكد شهود عيان أن الطبيبة لديها ثلاثة أطفال، وقد نشب خلاف بين الزوجين قام على أثرها الزوج بطعن زوجته بسكين عدة طعنات متتالية ونافذة.

وأضاف شهود العيان أن الطبيبين يقطنان في منزل عائلة الزوج وسمع والداه صوت مشاجرة، وعندما صعدا لشقتهما وجدوا الزوجة غارقة في دمائها ولم يجدوا الزوج الذي فر هاربا قبل دخولهما الشقة فاتصلا بالإسعاف وتم نقلها لمستشفى المنصورة الدولى، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة أمرت بتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن بعد ذلك، وكلفت المباحث بسرعة ضبط المتهم الهارب.

وطالب الدكتور محمود يوسف شقيق المجنى عليها بسرعة القبض على المتهم قائلا «أنا سلمت له اختى أمانة ولم يصونها ورجعها جثة بها 11 طعنة حسبى الله ونعم الوكيل فيه احنا عايزين القصاص وعايزين حق أختى الطبيبة المحترمة»