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بينهم 3 من أسرة واحدة.. 6 غرقى في شواطئ الإسكندرية ثالث أيام عيد الأضحى

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بينهم 3 من أسرة واحدة.. 6 غرقى في شواطئ الإسكندرية ثالث أيام عيد الأضحى بينهم 3 من أسرة واحدة.. 6 غرقى في شواطئ الإسكندرية ثالث أيام عيد الأضحى

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شهدت شواطئ العجمي غرب الإسكندرية 6 حالات غرق، مساء الخميس ثالث أيام عيد الاضحى المبارك، بينهم 3 من أسرة واحدة.

ووفقا لتحقيقات نيابة الدخيلة بإشراف المستشار محمود زغلول رئيس النيابة، تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغا من الأهالى يفيد غرق 3 من أسرة واحدة مكونة من الأب والأم وابنهما.

وتبين من الفحص أن أسرة من محافظة القاهرة نزلوا إلى مياه البحر مساء الخميس لكن التيار جرفهم وتمكن رجال الإنقاذ بمساعدة الأهالى من انتشال جثثهم، وتم نقلهم إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة.

فيما شهد شاطئ السلام 1 غرق شخصين وتم انتشالهما وإيداعهما ثلاجة مستشفى العامرية العام لحين التصريح بدفنهما.

وفى سياق متصل، لقى شخص مصرعه غرقا بشاطى الزهراء هانوفيل وتبين أنه «مصعب مصعب سامي سيد الشيخ»، 25 سنة، حلوان، وجارى البحث عن جثمانه.

يذكر أن شواطئ الاسكندرية شهدت إقبالا متزايد تزامنا مع ثالث أيام عيد الاضحى المبارك.

المصرى اليوم

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