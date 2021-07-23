مغادرة 92% من الحجاج
أغلقت السلطات المعنية بالعاصمة الأردنية عمان مركز الإيواء الذي شهد حادثة تعرض سعودي من ذوي الإعاقة لحروق.وأكدت مصادر مطلعة أن...
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب...
أكمل حجاج بيت الله الحرام أمس ثاني أيام التشريق، رمي الجمرات الثلاث. وبعدها توجه المتعجلون إلى بيت الله الحرام، لأداء طواف الوداع....
كشف وكيل أمانة الأحساء للخدمات المهندس فهد الزهراني لـ«الوطن»، الانتهاء من إنشاء نحو 272 حظيرة نموذجية «جديدة» في سوق الأنعام...
لعيد الأضحى في مناطق الجنوب (عسير وجازان ونجران والباحة) طقوسه الخاصة لذبح وتقسيم وطبخ لحم الأضحية. فمن توفير الحطب إلى صنع أطباق...
أجمع الحجاج على ريادة المملكة العالمية في إدارة الحشود وأشادوا في حديث لـ«الوطن» بما تحقق من نجاح لموسم حج هذا العام.وأبدى الحاج...