مغادرة 92% من الحجاج

حجاج لـ «الوطن»: الحج استثنائي وفريد من كل النواحي

أجمع الحجاج على ريادة المملكة العالمية في إدارة الحشود وأشادوا في حديث لـ«الوطن» بما تحقق من نجاح لموسم حج هذا العام.وأبدى الحاج...