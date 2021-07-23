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مجلس النواب الأمريكي يوافق على 8 آلاف تأشيرة إضافية للأفغان المعرضين للخطر

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مجلس النواب الأمريكي يوافق على 8 آلاف تأشيرة إضافية للأفغان المعرضين للخطر مجلس النواب الأمريكي يوافق على 8 آلاف تأشيرة إضافية للأفغان المعرضين للخطر

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أقر مجلس النواب الأمريكي خطة الخميس تسمح بإصدار 8 آلاف تأشيرة دخول إضافية خاصة للأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة وأصبحوا معرضين لخطر الانتقام مع إكمال القوات الأمريكية انسحابها من أفغانستان بعد حرب دامت 20 عاما.

حصل مشروع القانون المقدم من نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على تأييد 407 أصوات مقابل رفض 16 صوتا وسيرفع الآن لمجلس الشيوخ. كما يهدف مشروع القرار أيضا لتسريع عملية إصدار التأشيرات.

وقال النائب جاسون كرو، وهو ديمقراطي قاد المجموعة التي قدمت مشروع القانون، إن التأشيرات الإضافية تلك ستغطي كل المتقدمين المحتملين.

وأقر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الشهر الماضي بأن عدد المتقدمين للحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة من الأفغان المتضررين من الانسحاب قد يصل إلى 18 ألف شخص.

المصرى اليوم

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