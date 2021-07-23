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بالصور.. سفير بالأرجنتين يتفقد مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة بيونس آيرس

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للوقوف على أبرز ما يقوم به ويقدمه من برامج تعليمية وثقافية وخدمات إنسانية

بالصور.. سفير السعودية بالأرجنتين يتفقد مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة بيونس آيرس

قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الأرجنتين حسين بن محمد العسيري بزيارة رسمية لمركز الملك فهد الثقافي الإسلامي في الأرجنتين برفقة مدير المركز المكلف نايف الفعيم ولفيف من منسوبي البعثة الدبلوماسية ومنسوبي المركز للوقوف على سير العمل في المركز والاطلاع على أبرز ما يقوم به المركز وما يقدمه من برامج تعليمية وثقافية وما يقدمه من خدمات إنسانية للمجتمع الأرجنتيني بتعدد أطيافه.

كما قام بمتابعة التطورات التي يشهدها المركز وخاصة في الآونة الأخيرة وعلى رأس هذه الجهود والأعمال الجليلة (برنامج التطعيم وتقديم لقاح )، والذي يقام داخل مرافق مركز الملك فهد بالتنسيق مع وزارة الصحة وبلدية بوينس آيرس.

والتقى في أثناء زيارته بعدد من المسؤولين والمشرفين من وزارة الصحة الأرجنتينية وبلدية بيونس آيرس وأشاد بهذا التنسيق والتعاون المثمر والذي يخدم المجتمع الأرجنتيني وسط تغطية إعلامية من قبل القناة الحكومية الأرجنتينية (Televisión Pública

كما تقدم بالشكر لحكومة جمهورية الأرجنتين على ثقتها واختيارها مركز الملك فهد ليكون أحد المقرات الرئيسية لتقديم لقاح فيروس كورونا للمواطنين والمقيمين في جمهورية الأرجنتين.

وفي اختتام زيارته، تقدم بخالص الشكر والامتنان لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – على دعمهما للمركز والأعمال الإنسانية في كثير من دول العالم، كما تقدم بالشكر لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فضيلة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ- وفقه الله – على متابعته ودعمه المتواصل للمركز ليستمر في تقديم خدماته الإنسانية في الأرجنتين.

بالصور.. سفير السعودية بالأرجنتين يتفقد مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة بيونس آيرس

بالصور.. سفير السعودية بالأرجنتين يتفقد مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة بيونس آيرس

بالصور.. سفير السعودية بالأرجنتين يتفقد مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة بيونس آيرس

بالصور.. سفير السعودية بالأرجنتين يتفقد مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة بيونس آيرس

بالصور.. سفير السعودية بالأرجنتين يتفقد مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة بيونس آيرس

بالصور.. سفير السعودية بالأرجنتين يتفقد مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة بيونس آيرس

بالصور.. سفير السعودية بالأرجنتين يتفقد مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة بيونس آيرس

بالصور.. سفير السعودية بالأرجنتين يتفقد مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة بيونس آيرس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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