أخبار عاجلة

«شغلهم مش مفهوم».. وزير قطاع الأعمال يكشف عن إلغاء بعض المناصب والوظائف -
كريم شحاتة: أتمنى فوز الزمالك بالدوري.. وشغلي مع البنك الأهلي «الأهم» -
الصحة: إجمالي وفيات كورونا في مصر 16535 حالة -
وزارة الصحة: خروج 560 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات -
رئيس الحكومة الليبية: مستعدون لتأمين الانتخابات.. وملتزمون بدعم «المفوضية العليا» -
بيومي فؤاد يكشف تفاصيل أزمته الصحية -
«خد لاعب مع المنتخب تخليص حق وسداد دين».. إبراهيم سعيد يوجه رسالة غامضة -
ارتفاع جديد في الإصابات والوفيات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي -
الولايات المتحدة.. ضحايا جرائم القتل في واشنطن 3 أضعاف ضحايا كورونا -
"النامي" معلقًا على "الإخوان": كروتكم احترقت وبضاعتكم ردت إليكم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

تسمم عامل وطفل بمبيد حشري ومادة كاوية في سوهاج

Print
تسمم عامل وطفل بمبيد حشري ومادة كاوية في سوهاج تسمم عامل وطفل بمبيد حشري ومادة كاوية في سوهاج

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب عامل وطفل بحالة إعياء شديد وقىء في حادثى تسمم منفصلين بمركزى دارالسلام وطما بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارين بالحادثين، فانتقل اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص، أنه في الحادث الأول تبلغ لمركز شرطة دار السلام من المستشفي المركزي، بوصول أبوالحسن. م. ا «27 سنة- عامل» ويقيم بدائرة المركز، مصاباً بحالة إعياء وقيئ إدعاء تناول مادة سامةوتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي، وبسؤال والدته «45 سنة- ربة منزل» وتقيم بذات الناحية، قررت قيام نجلها المذكور برش أرضه الزراعية بمبيد حشرى وتناوله الطعام دون غسل يده مما أدي لإصابته، ولم تتهم أحد بالتسبب فـي ذلك.

وفى مركز طما، تبلغ من المستشفي المركزي، بوصول الطفل حمادة. أ. ع «عامين» ويقيم بدائرة المركز مصاباً بحالة إعياء وقيئ إدعاء تناول مادة كاوية، وبسؤال عمه حمادة .ع. ب «32 سنة- عامل» ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء لهو المذكور بالمنزل تناول «مادة كاوية» بطريق الخطأ مما أدي لإصابته، ولم يتهم أحد بالتسبب فـي ذلك، وتحرر بالواقعتين المحضرين اللازمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«شغلهم مش مفهوم».. وزير قطاع الأعمال يكشف عن إلغاء بعض المناصب والوظائف

«شغلهم مش مفهوم».. وزير قطاع الأعمال يكشف عن إلغاء بعض المناصب والوظائف

كريم شحاتة: أتمنى فوز الزمالك بالدوري.. وشغلي مع البنك الأهلي «الأهم»

كريم شحاتة: أتمنى فوز الزمالك بالدوري.. وشغلي مع البنك الأهلي «الأهم»

الصحة: إجمالي وفيات كورونا في مصر 16535 حالة

الصحة: إجمالي وفيات كورونا في مصر 16535 حالة

وزارة الصحة: خروج 560 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وزارة الصحة: خروج 560 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات