تسمم عامل وطفل بمبيد حشري ومادة كاوية في سوهاج

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أصيب عامل وطفل بحالة إعياء شديد وقىء في حادثى تسمم منفصلين بمركزى دارالسلام وطما بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارين بالحادثين، فانتقل اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص، أنه في الحادث الأول تبلغ لمركز شرطة دار السلام من المستشفي المركزي، بوصول أبوالحسن. م. ا «27 سنة- عامل» ويقيم بدائرة المركز، مصاباً بحالة إعياء وقيئ إدعاء تناول مادة سامةوتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي، وبسؤال والدته «45 سنة- ربة منزل» وتقيم بذات الناحية، قررت قيام نجلها المذكور برش أرضه الزراعية بمبيد حشرى وتناوله الطعام دون غسل يده مما أدي لإصابته، ولم تتهم أحد بالتسبب فـي ذلك.

وفى مركز طما، تبلغ من المستشفي المركزي، بوصول الطفل حمادة. أ. ع «عامين» ويقيم بدائرة المركز مصاباً بحالة إعياء وقيئ إدعاء تناول مادة كاوية، وبسؤال عمه حمادة .ع. ب «32 سنة- عامل» ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء لهو المذكور بالمنزل تناول «مادة كاوية» بطريق الخطأ مما أدي لإصابته، ولم يتهم أحد بالتسبب فـي ذلك، وتحرر بالواقعتين المحضرين اللازمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.