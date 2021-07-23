أخبار عاجلة

الصحة: إجمالي وفيات كورونا في مصر 16535 حالة -
وزارة الصحة: خروج 560 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات -
رئيس الحكومة الليبية: مستعدون لتأمين الانتخابات.. وملتزمون بدعم «المفوضية العليا» -
بيومي فؤاد يكشف تفاصيل أزمته الصحية -
«خد لاعب مع المنتخب تخليص حق وسداد دين».. إبراهيم سعيد يوجه رسالة غامضة -
ارتفاع جديد في الإصابات والوفيات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي -
الولايات المتحدة.. ضحايا جرائم القتل في واشنطن 3 أضعاف ضحايا كورونا -
"النامي" معلقًا على "الإخوان": كروتكم احترقت وبضاعتكم ردت إليكم -
هل يمكن أداء العمرة بالتأشيرة السياحية؟.. هنا الإجابة -
«لم يرتكب جريمة».. متحدث الإسماعيلي يدافع عن اللاعب عبدالرحمن مجدي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

بعد دهس عائلة مسلمة.. رئيس وزراء كندا يتعهد بدعم المسلمين ومكافحة الإسلاموفوبيا

Print
بعد دهس عائلة مسلمة.. رئيس وزراء كندا يتعهد بدعم المسلمين ومكافحة الإسلاموفوبيا بعد دهس عائلة مسلمة.. رئيس وزراء كندا يتعهد بدعم المسلمين ومكافحة الإسلاموفوبيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الخميس، الكراهية تجاه المسلمين في القمة الوطنية حول الإسلاموفوبيا، وتعهد بأن تواصل حكومته اتخاذ إجراءات للقضاء على هذه الظاهرة، مشددا على أنه لا يوجد مكان في كندا لهجمات تغذيها الكراهية ضد المسلمين.

وجمع الحدث الافتراضي اليوم الخميس وزراء وقادة الجالية الإسلامية؛ لمناقشة كيفية مكافحة الارتفاع الأخير في الإسلاموفوبيا في كندا.

يأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من قيام رجل بدهس عائلة مسلمة في مدينة لندن بمقاطعة أونتاريو، عمدا؛ مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة طفل، بجانب هجمات أخرى على مسلمين في مدن هاميلتون، وأونتون، وقرب إدمونتون.

وقال ترودو- في كلمته- «علينا أن نكافح من أجل كندا الذي نريد جميعًا رؤيتها. مكان نحتفل فيه بالتنوع، ونقف معا، ونبحث فيه عن بعضنا البعض». «هذا هو الوعد الذي يجب على بلدنا أن يعمل بجد للوفاء به. لأنه في كثير من المرات وللكثير من الناس، تم الإخلال بهذا الوعد».

وانضم ترودو إلى بارديش شاجر، وزير التنوع والشمول، وكذلك عمر الغبرة، وزير النقل، اللذين تحدثا في الجلسة الافتتاحية.

كما تناول رئيس الوزراء الحاجة إلى محاربة نشر المعلومات المضللة بالتعليم ولضمان شعور الكنديين المسلمين بالأمان. وقال: «نستثمر في البنية التحتية لحماية كل شيء من المساجد إلى المراكز المجتمعية وإبعاد العنف عن مجتمعاتنا أو قمع التطرف عبر الإنترنت وحظر جماعات الكراهية اليمينية المتطرفة». «حيثما يهدد الانقسام بالترسخ في بلدنا، يجب أن نظل أقوياء ومتحدين».

وأكد ترودو كذلك أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به «للحصول على البلد والعالم الذي يحلم به الكنديون جميعا».

واستهدفت سلسلة من الهجمات بدافع الكراهية العديد من المسلمات المحجبات في مقاطعة ألبرتا في الأشهر الأخيرة. وفي سبتمبر الماضي، قُتل رجل مسلم طعنا أثناء تطوعه في مسجد في تورنتو.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس الحكومة الليبية: مستعدون لتأمين الانتخابات.. وملتزمون بدعم «المفوضية العليا»

رئيس الحكومة الليبية: مستعدون لتأمين الانتخابات.. وملتزمون بدعم «المفوضية العليا»

روحاني يحذر الحكومة الجديدة من أن تنفيذ قانون رفع العقوبات سيعطل التوصل لاتفاق مع الغرب

روحاني يحذر الحكومة الجديدة من أن تنفيذ قانون رفع العقوبات سيعطل التوصل لاتفاق مع الغرب

"ميقاتي": وتيرة تشكيل الحكومة بطيئة لكنها لن تكون مفتوحة

"ميقاتي": وتيرة تشكيل الحكومة بطيئة لكنها لن تكون مفتوحة

"ميقاتي": وتيرة تشكيل الحكومة بطيئة لكنها لن تكون مفتوحة

"ميقاتي": وتيرة تشكيل الحكومة بطيئة لكنها لن تكون مفتوحة