والدة المحاسب ضحية زوجته في طنط الجزيرة بالقليوبية: «علاقة ابني بزوجته كانت طيبة»

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قالت والدة المحاسب الذي قتل على يد زوجته بقرية طنط الجزيرة في طوخ، إن علاقة ابنها بزوجته كانت «طيبة»، ولم يكن هناك أي خلافات بينهما، مشيرة إلى أن نجلها «اشترى تكييف لزوجته قبل مقتله بنصف ساعة».

وأضافت الأم أن «الزوجة يوم الواقعة طلبت من ابنها محمد عدم الذهاب للعمل والمكوث في المنزل حتى تركيب التكييف رغم وجود والدها في ذلك اليوم معها بالشقة»، وأنها «لا تعلم سبب تصرف الزوجة»، مشيرة إلى أن المجنى عليه «كان يوفر لزوجته جميع احتياجاتها ولم يكن ينقصها أي شيء».

وتابعت: «زوجة ابني كانت خارج المنزل عند شقيقها لمدة يومين وعادت قبل الحادث، ويوم الواقعة فوجئنا بأن والد الزوجة أتى إلى الشقة، وشارك ابنى في تركيب التكييف، وبعد مغادرة والدها المنزل بوقت قليل سمعنا صراخ ابنى محمد ونزوله على درجات السلم وجسمه كله دم».

وأشارت والدة الضحية إلى أن «الأهالي والجيران أخذوا محمد وذهبوا به إلى مستشفى خاص فحولته إلى المستشفى الجامعي لكنه توفي في الطريق».

كانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من مركز شرطة طوخ بورود بلاغ بمصرع محاسب على يد زوجته بسلاح أبيض سكين إثر خلافات زوجية تطورت لمشاجرة بينهما.

انتقلت على الفور قوة أمنية من مركز شرطة طوخ لمكان الواقعة، وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين «ر.س»، 25 سنة، ربة منزل، وزوجها «محمد» 28 سنة، محاسب، على مصروفات المنزل تطورت لمشاجرة تعدى المجنى عليه عليها أولا فأمسكت الزوجة سكينا وطعنته في صدره، فسقط على الفور جثة هامدة.