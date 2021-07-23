مجلس نقابة الإعلاميين ينعى الإذاعي القدير كامل البيطار

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نعي مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، ببالغ الحزن والأسى وفاة الإذاعي القدير كامل البيطار الذي وافتة المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وقال نقيب الإعلاميين إن الإذاعي القدير كامل البيطار كان من الرعيل الأول للإذاعة المصرية، وقدم العديد من البرامج منها «ليالي الشرق، والرياضة العربية في أسبوع»، كما نقل رسائل إذاعية من السويس خلال معارك أكتوبر 1973.

وسبق للإذاعي كامل البيطار قيادة قوافل صوت العرب للاحتفال بالثورات العربية وأهم برامجه «مع العمال العرب، دعوة على السحور».

ودعا مجلس نقابة الإعلاميين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.