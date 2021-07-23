أصالة تفاجئ جمهورها بـ«لوك» جديد احتفالًا بعيد الأضحى (صور)

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

شاركت المطربة السورية أصالة، جمهورها صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام».

إطلالة أصالة جاءت قبل حفلها المقرر انطلاقه مساء اليوم في أبوظبى، احتفالا بعيد الأضحى المبارك، وظهرت في الصور بإطلالة جذابة وأنيقة مرتدية فستان باللون الأ بيض يشبه فساتين العرائس، وأطلت بتسريحة شعرها الجديدة التي تشبه ما يعرف بقصة الـ«بوي» بلون شعر أشقر فاتح أظهرها بملامح جميلة، مع بعض الاكسسوارات البسيطة.

وكانت أصالة نشرت بوستر حفلها في أبوظبى وعلقت عليه برسالة إلى جمهورها، قائلة: «رح نعيد سوا وهالعيد عندى غير كل عيد مرق، قدرت أطلع من كل ألم وقدرت ألحق الفرح واليوم صاحبته».

وأضافت أصالة: «بمحبتكم أنا قويه، ولقانا حيكون بشكل جديد لأصالة جديدة، ومن هلا للعيد الله يجعل كل أيامنا حلوة حلوة وأعياد.. اخترت لكم بدقة ما يعبّر عن امتنانى وتقديرى لبالغ اهتمامكم، أكرر التعبير عن بالغ شوقى لهذا الموعد».

يذكر أن أصالة طرحت مؤخرا أغنيتها الجديدة «بنحبك» عبر قناتها الرسمية بموقع «يوتيوب»، من كلمات عبدالله حسن، وهي من ألحان المطرب أحمد سعد وتوزيع عمرو صلاح، وإنتاج أصالة.