محمود أبو الدهب يحذر لاعبي الأهلي من التهاون أمام البنك الأهلي

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حذر محمود أبوالدهب، نجم الأهلي السابق، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من التهاون أمام البنك الأهلي.

ويلتقي الأهلي مع البنك الأهلي، مساء الخميس، على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمود أبوالدهب، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز،:«يجب على لاعبي الأهلي عدم التهاون أمام البنك الأهلي، لأن المنافس موقفه صعب في الدوري، ويرغب في الخروج من المباراة بنقطة على أقل تقدير».

وأضاف :«الأهلي لو تهاون أمام البنك الأهلي سيخسر المباراة، مثلما حدث في مباراة غزل المحلة، لذلك يجب أن يضغط الفريق الأحمر من بداية المباراة من أجل إحراز هدف مبكر».