طوارئ في سموحة استعدادا لمواجهة بيراميدز في الكأس

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يعود الفريق الكروى الأول بنادى سموحه إلى تدريباته على ملاعب النادى بسموحة تحت قيادة مديره الفنى أحمد سامى بعد انتهاء الاجازة التي منحها للاعبين أول وثانى ايام العيد، على أن يبدأ تجمع الفريق في السادسة مساء في النادى.

وقرر المدير الفنى اخضاع اللاعبين لقياسات وزن قبل بداية التدريب وذلك خوفا من زيادة أوان اللاعبين خلال فترة الراحة السلبية التي حصلوا عليها في عيد الأضحى، وذلك قبل مواجهة بيرميدز في بطولة كأس مصر، والمقرر لها 5 أغسطس المقبل على استاد السويس الجديد.

وخاض فريق «الموج الأرزق» مباراتين قبل عيد الأضحى المجيد فاز في الأولى على شباب كفر الدوار بخماسية، وفاز في الثانية بثلاثية على مياه البحيرة.

وأبدى أحمد سامى أن مواجهة بيراميدز ستكون في غاية القوة خصوصا وأن كل فريق يسعى لمواصلة المشوار في بطولة كأس مصر، اضافة إلى تعويض اخفاقات بطولة الدورى العام خاصة وأن بيراميدز وسموحه يسيعان بقوة لتأكيد وجودهم في المربع الذهبى هذا الموسم لضمان المشاركة في البطولات الإفريقية.

وأضاف سامى أن المنافس سيلعب المباراة بكل قوة وسيسعي لتحقيق نتيجة إيجابية لتعديل موقفه في جدول ترتيب المسابقة المحلية وتعويض الإخفاق الإفريقى.

ومن المقرر ان يخوض فريق سموحه تدريباته على فترة واحدة خلال الأيام المقبلة، وحتى موعد المباراة المرتقبة، حيث يطمح أحمد سامى المدير الفني للفريق في حجز مكان في الدور قبل النهائى من بطولة كأس مصر هذا الموسم.