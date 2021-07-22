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تصل للحبس .. تعرف على عقوبة الإهمال الطبي بعد واقعة ياسمين عبدالعزيز

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تصل للحبس .. تعرف على عقوبة الإهمال الطبي بعد واقعة ياسمين عبدالعزيز تصل للحبس .. تعرف على عقوبة الإهمال الطبي بعد واقعة ياسمين عبدالعزيز

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يتابع العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بإهتمام بالغ حالة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والتي تعرضت لمضاعفات صحية، بعد إجراء عملية جراحية السبت الماضي، ودخلت في غيبوبة استمرت لمدة يومين، استفاقت منها قبل ساعات، وجاء توضيح شقيقها وائل لتأكيد المعلومات حول بداية شعورها بالتحسن وتجاوز أزمتها بشكل تدريجي خلال الأيام المقبلة، وسط اتهامات لأحد الأطباء بالتسبب في تدهور الحالة.

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته، عقوبة التسبب في خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته، والذي يقع ضمنه الإهمال الطبي.

ونصت المادة 244 على أنه: «من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله، أو رعونته، أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين، والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضافت المادة: «وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة، أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته، أو مهنته، أو حرفته، أو كان متعاطياً مسكرا، أو مخدرا، عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك».

واختتمت: «وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين».

المصرى اليوم

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