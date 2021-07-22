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تامر حسني يهبط على الجمهور في بداية حفله بالعلمين.. والختام بخدعة عالمية

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أحيا الفنان تامر حسنى، مساء أمس الأربعاء، ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، حفلا غنائيا، في مدينة العلمين الجديدة.

حيث تم اختيار تامر لإحياء اول حفلات الصيف وقدم حفل ضخم بالعلمين بحضور 100 ألف شخص..وسط استعراض مسرحي أشاد الجمهور من ابهار مسرحي من حيث ديكورات المسرح والاضاءة والاستعراض، وفاجئ تامر الجميع بدخوله المسرح حينما ظهر للجمهور وهو يهبط بمسرح خاص من أعلى قمه في المسرح ليشتعل الصراخ والهتاف بين جمهور الحفل.

واختتم تامر الحفل حينما ظهر على المسرح وكأنه شخصين، شخص يغني لجهة من الجمهور وشخص آخر يغني وسط الجماهير على مسرح آخر بالاستعانة بخدعة عالمية تقنية.

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

المصرى اليوم

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