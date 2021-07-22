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قبيل انطلاقها رسمياً.. 12 إصابة جديدة بكورونا في الأولمبياد

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قبيل انطلاقها رسمياً.. 12 إصابة جديدة بكورونا في الأولمبياد قبيل انطلاقها رسمياً.. 12 إصابة جديدة بكورونا في الأولمبياد
بينهم رياضيون واثنان آخران موجودان في القرية الأولمبية

قبيل انطلاقها رسمياً.. 12 إصابة جديدة بكورونا في الأولمبياد

قبل يوم من انطلاق أولمبياد طوكيو رسمياً، أبلغ المنظمون بوجود 12 حالة مصابة بفيروس كورونا لها علاقة بالأولمبياد.

وذكرت اللجنة المنظمة في تحديثها اليوم الخميس أن رياضيين يتواجدان في القرية الأولمبية كانا من بين هؤلاء الذين جاءت نتيجة اختباراتهم إيجابية لفيروس كورونا. ولا يوجد من بينهما أي ياباني.

وبحسب الألمانية ذكر المنظمون أن شخصين آخرين من القرية الأولمبية تضررا ولكنهما ليسا رياضيين. ويجب على الأربعة دخول الحجر الصحي.

وجاء العدد الأخير ليرفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا منذ الأول من يوليو إلى 87 مصاباً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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