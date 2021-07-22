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عودة إلى الانخفاض.. فى السودان اليوم الخميس 22 يوليو 2021

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عودة إلى الانخفاض.. سعر الذهب فى السودان اليوم الخميس 22 يوليو 2021 عودة إلى الانخفاض.. فى السودان اليوم الخميس 22 يوليو 2021

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شهد في السودان، انخفاض طفيف مستهل تعاملات اليوم الخميس 22 يوليو 2021، فيما سادت حالة من الخوف من استمرار انخفاض، متأثراً بالسعر العالمى للمعدن الأصفر، لا سيما وان الذهب عالميا يشهد حالة عدم الثبات والاستقرار طيلة الايام الماضية.

وسجل جرام الذهب عيار 24 في مستهل تعاملات اليوم في السودان سعر 25.802 جنيه سودانى (العملة المحلية للبلاد)، مقابل 57.79 دولار أمريكى .

أماكن تواجد الذهب في السودان:

يتواجد الذهب في السودان في مناطق الشمال (من وادي حلفا وحتى عطبرة)، حيث يوجد معدن الذهب الناتج من تحول الصخور البركانية والرسوبية التي ترجع إلى العصر البروتوزوي المتأخر في شكل عروق مع معادن أخرى مثل النحاس والزنك والحديد، وفى جبال البحر الأحمر بمنطقة الأرباب وجبيت المعادن بولاية البحر الأحمر، حيث أن الذهب في هذه المنطقة ذو تركيزات عالية تصل في بعض الأماكن إلى 100جرام / طن، يوجد مصحوباً بالفضة،وبلغ الإنتاج في عام 2003 م حوالى 5106 كيلو جرام ذهب و2844 كيلوجرام فضة ويتواجد المعدن في طبقات السليكابارايت، كما يوجد أيضاً في جنوب النيل الأزرق (ولاية النيل الأزرق)،حيث يوجد فيها الذهب الرسوبي الذي يتم التنقيب عنه بالطرق التقليدية.

وتنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب في السودان في مستهل التعاملات اليوم كالتالى:

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في السودان بالجنيه السوداني

الوحدة

جنيه سوداني

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

25،802 جنيه

$57.79

سعر الذهب عيار 22

23،652 جنيه

$52.97

اسعار الذهب عيار 21

22،577 جنيه

$50.57

اسعار الذهب عيار 18

19،352 جنيه

$43.34

سعر الذهب عيار 14

15،051 جنيه

$33.71

سعر الذهب عيار 12

12،901 جنيه

$28.89

اسعار أوقية الذهب

802،448 جنيه

$1،797

اسعار جنيه الذهب

180،620 جنيه

$404.52

اسعار كيلو الذهب

25،802,202 جنيه

$57،788

المصرى اليوم

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