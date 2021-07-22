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«القاهرة للتغير المناخي» يناقش طرق استخدام أساليب التبريد دون التسبب في رفع الحرارة
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:17 مساءً
عبدالمجيد عبدالله يطرح أحدث ألبوماته «عالم موازي» غدا
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:17 مساءً
رامي وحيد يعلن إصابته بفيروس كورونا: «الحمد الله على الابتلاء»
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:17 مساءً
رسميًا: سانتوس يتفق مع يوفنتوس على صفقة كايو جورج
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:17 مساءً
هوكي الزمالك يبدأ استعداداته للموسم الجديد
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:17 مساءً
مرتبط يد الزمالك 2004 راحة من التدريبات غدًا
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:17 مساءً
صحيفة: طلاق بيل وميليندا جيتس رسميًّا
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:17 مساءً
دراسة تكشف متلازمة خطيرة تسبب الإصابة بالسكتة الدماغية
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:09 مساءً
وزير قطاع الأعمال يكشف أسباب تصفية مصنع الحديد والصلب بحلوان (فيديو)
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:03 مساءً
وزير قطاع الأعمال: «ألومنيوم نجع حمادي» تحتاج 40 مليار جنيه للتطوير ولا نية لتصفيتها
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الاثنين 02 أغسطس 2021 11:03 مساءً
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شريهان تعود للمسرح بعد غياب لسنوات بعرض "كوكو شانيل"
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الخميس 22 يوليو 2021 11:35 صباحاً
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