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واصلت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم الأربعاء، 21 يوليو 2021، الانخفاض، في استجابة للتراجع في سعر الذهب عالميًا، ومع ذلك ظلت الأسواق في حالة ركود، بسبب عزوف المواطنين عن الشراء، ويتأثر الذهب في مصر بالأسعار العالمية ويكون تأثير البيع والشراء المحلى ضئيلا.

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء اليوم الأربعاء، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 903 جنيهات، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 790 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا عند 676 جنيهًا، والجنيه الذهب عند سعر 6320 جنيهًا.

وواصل سعر الذهب في البورصة العالمية الانخفاض، وانتعاش عائدات سندات الخزانة، حيث انخفضت العقود الآجلة للذهب خلال دورة الولايات المتحدة بنسبة 0.47 %، كما انخفضت أسعار الذهب عالميا، في التعاملات الفورية بنسبة 0.2%، وذلك مع تصاعد المخاوف من انتشار فيروس كورونا المتحور «دلتا».

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الاربعاء 795.17 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة» 1،803.65 $ .

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