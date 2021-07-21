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إقبال كبير على الحدائق والمتنزهات في كفر الشيخ ثاني أيام عيد الأضحى

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إقبال كبير على الحدائق والمتنزهات في كفر الشيخ ثاني أيام عيد الأضحى إقبال كبير على الحدائق والمتنزهات في كفر الشيخ ثاني أيام عيد الأضحى

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شهدت حدائق كفر الشيخ، مساء اليوم الأربعاء، توافد أهالي المحافظة على الحدائق لقضاء ثالث ليالي عيد الأضحى المبارك، وسط فرحة الأطفال وممارستهم العديد من الألعاب بالحدائق، خاصة حديقة صنعاء التي تميزت بتوفير العديد من الألعاب بمدينة الملاهي والألعاب.

ولجأ العديد من الأطفال لركوب المراكب الصغيرة للاستمتاع بالمياه بأحواض السباحة بعدد من الحدائق العامة، كما توافدت الأسر على الحدائق العامة المجانية التي وفرتها المحافظة والتي تحولت لقبلة للعديد من الأهالي للاستمتاع بالهواء الطلق.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حدائق مدينة كفر الشيخ استقبلت الراغبين في قضاء ثالث ليالي عيد الأضحى المبارك في ظل تواجد أمنى مكثف، بالإضافة لتواجد سيارات الإسعاف أمام بوابات المتنزهات والحدائق، متمنيًا لأهالي المحافظة قضاء أوقات سعيدة.

المصرى اليوم

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