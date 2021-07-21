حملات مكثفة للنظافة ورفع الإشغالات في مدن كفر الشيخ

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شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، عدد من الحملات النهارية والليلية من رفع المخلفات، وأعمال نظافة، وحملات لرفع الاشغالات، وضبط عدد من مخالفات البناء، وإصلاح خطوط الطرد ،ومقاومة الحشرات الطائرة ،وتمهيد الطرق، وتوفير الاكسجين للمستشفيات، حرصا على سلامة المرضى، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة مخالفات البناء بتقسيم المحاسبين، بالدور الثاني عشر، موجها بمصادرة مواد البناء وتحويل للمخالف إلى النيابة المختصة، لمخالفته بالبناء بدون ترخيص في المدينة، ومخالفا بذلك قرار رئيس الجمهورية بوقف جميع التراخيص المتعلقة بالبناء لحين الانتهاء من إجراءات التصالح لجميع المخالفين بالمدن،جاء ذلك بمشاركة رجال الأجهزة الأمنية بقسم أول كفر الشيخ، ورجال شرطة المرافق، وهيثم عطيه، رئيس حي شرق كفر الشيخ، ومحمد حامد، نائب رئيس المدينة لشئون الإزالات والاشغالات، ورجال قسم الإشغالات بالوحدة المحلية بكفر الشيخ.

كما تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض ،مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية ومدخل القرية بنطاق الوحدة المحلية لقرية الوزارية ،ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية بنطاق مدينة الرياض التي تعوق حركة المواطنين ولإعادة المظهر الحضاري والبيئي اللائق لشوارع المدينة لتسيير الحركة المرورية ،بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ بضرورة الحفاظ على النظافة العامة والتطوير للميادين والشوارع والكتل السكنية، ورفع وازالة جميع الاعلانات الغير مرخصة أعلى الأعمدة الكهربائية وازالة جميع المخالفات، والإشغالات التي تعوق حركة المواطنين.

كما أشرف عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول ،على أعمال وحدة الملاريا بالإدارة الصحية ،لأعمال رش الحشرات الطائرة الناموس والبعوض بشوارع المدينة للحد من انتشار الحشرات الناقلة لأمراض، وتابع القصف مستشفى الحامول المركزي، للتأكد من تواجد النوبتجية المسائية من أطباء والتمريض بقسم الاستقبال والطوارئ، وتوفير اسطوانات الاكسجين لمرضي غرفة العناية والحضان وقسم الحجر الصحي مع التنبيه على حسن معاملة المترددين على قسم الاستقبال، وتوفير الخدمات الطبية اللازمة.

وتابع اللواء أحمد السنوسي ،رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال رفع الإشغالات وإخلاء الشوارع والميادين والأرصفة من الباعة الجائلين ورفع التندات المخالفة ،والإعلانات الغير مرخصة، وفض التجمعات وضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ثانى أيام عيد الأضحى المبارك ،كما تابع جمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، الأعمال التجارية والحملات من حملات نظافة ورش الشوارع، واستقبال مجزر مطوبس لأضاحي الأهالي.

كما شهد مركز ومدينة بيلا، في ثاني أيام عيد الأضحى، تواجدًا ميدانيًا للقيادات التنفيذية لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين على مستوى المدينة وقراها، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، برفع كفاءة أعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات ومتابعة التعديات على أراضي الدولة، لظهور مركز ومدينة بيلا بالشكل اللائق خلال أيام عيد الأضحى المبارك ،كما تابع ساطور أعمال الرش والتطهير وتسوية الطرق بمدينة بيلا بقريتي ابشان والجرايدة وغيرهما.

وقاد وائل فرج رئيس، مركز ومدينة فوه، حملة مكبرة بالمدينة تضمنت رفع المخلفات من شوارع المدينة، وتفريغ حاويات القمامة ،متابعه أعمال الصرف الصحي بالمدينة، مؤكداً على استمرار الحملة الليلية طوال إجازة عيد الأضحى المبارك، مناشداً المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتابع فادى عبدالفضيل شميس، رئيس مركز ومدينة قلين ،الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين والاهتمام بالنظافة العامة داخل نطاق الوحدات المحلية، كما تابع أعمال تصليح وصيانة خط المياه الرئيسي بالشارع الرئيسي للقرية، كما تابع رفع الإنارة العامة على مستوى المركز وجميع القرى، وتابع أعمال النظافة ورفع المخلفات بشباس عمير والمرازقة ،ومسح وتمهيد مداخل القرية ورفع كفاءة الطرق الرئيسية كما تم رفع جميع التراكمات من اماكنها.