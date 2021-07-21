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11 يوماً والتحصين إلزامي لدخول المنشآت.."الداخلية" تدعو لسرعة التلقيح

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11 يوماً والتحصين إلزامي لدخول المنشآت.."الداخلية" تدعو لسرعة التلقيح 11 يوماً والتحصين إلزامي لدخول المنشآت.."الداخلية" تدعو لسرعة التلقيح
قرار يفعل الأحد بعد المقبل ويضم النشاط التجاري والثقافي والترفيهي والرياضي

11 يوماً والتحصين إلزامي لدخول المنشآت..

11 يومًا فقط تفصلنا عن بدء سريان قرار اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت الحكومية والخاصة والذي يوافق يوم الأحد بعد المقبل 22 ذو الحجة الجاري الموافق 1 أغسطس.

وينص القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية في 6 من شوال الماضي والمعتمد من وزارة الصحة، على عدم السماح لغير المحصنين من دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، وكذلك دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.

واشتراط التحصين على دخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة، ودخول أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة وكذلك استخدام وسائل النقل العامة.

وشددت وزارة الداخلية في هذا الصدد على الجميع بضرورة المسارعة والمبادرة لأخذ اللقاح قبل تطبيق قرار التحصين الإلزامي وأكدت على استخدام تطبيق "توكلنا" للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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