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الحاجة "زهراء" تشيد بجهود ولي العهد في تمكين المرأة: عمل المجندات مفخرة

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المملكة ضربت أروع الأمثلة في الحرص على حياة الحجاج وتحقيق المقاصد الشرعية

الحاجة

أبدت الحاجة زهراء حسين عمران إعجابها الشديد بمشاركة المجندات السعوديات في تنظيم دخول وخروج النساء في الحرم والمشاركة بالأمن مفخرة لكل مواطنة، مؤكدة أن تلك الجهود هي نظير الرؤية المباركة لسيدي ولي العهد الشاب المطور الذي يقود المملكة بهمة عالية وطموح يسابق عقارب الزمن.

وقالت "زهراء" البالغة من العمر 42 عاماً والتي تحج لأول مرة بحياتها وتصف مشاعرها بالجياشة: فرح وتيسير وحلم تحقق في رحلة حج بدون زحام كانت أمنية وتحققت بفضل الله ثم ظروف جائحة كورونا.

وبينت "زهراء" أن في تنظيم الحج هذا العام الاستثنائي ضربت أروع الأمثلة في الحرص على حياة الناس وتحقيق المقاصد الشرعية في عدم منع الحج.

وعبرت الحاجة "زهراء عمران" في ختام حديثها لـ"سبق"، أنها فخورة كسعودية بما سمعته وشاهدته من الثناء العطر والدعاء الصادق للمملكة وقيادتها من الحجاج في أقدس البقاع ومواطن استجابة الدعاء بسبب الجهد الكبير الذي بذلته مختلف قطاعات الدولة في تنظيم الحج وتيسيره.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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