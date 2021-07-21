بالفيديو.. مهندس أرامكو: حادث تسبب في إعاقتي قبل 28 سنة ووجودي بالحج نعمة

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أشاد بالخدمات المقدمة لذوي الهمم في هذا الموسم وخاصة في ظل الجائحة العالمية

ذكر المهندس محمد مصلح القايدي- الذي يعمل منذ أكثر من ٣٠ سنة مهندساً في شركة أرامكو السعودية- أنه تعرض لحادث تسبب له بالإعاقة قبل 28 سنة ليُصاب شلل نصفي، مقدماً شكره لله عز وجل على حلو القضاء ومره ولزوجته وأسرته على الوفاء وتخفيف المعاناة التي تسببت بها الإعاقة.

وقال في حديثه لـ"سبق": هذا أول حج له وأجمل وأروع حج، مشيراً إلى أنه سبق له أن حج في عام 98 وحبسني بها حابس والآن ولله الحمد أحج وبإذن الله نكمل حج هذه الفريضة، بيسر وطمأنينة وخدمات متكاملة وفرتها الحكومة الرشيدة.

وعن مستوى الخدمات المقدمة والتسهيلات لذوي الهمم قال "القايدي": الخدمات المقدمة لذوي الهمم في هذا الحج وخاصة مع هذه الجائحة العالمية مميزة وبعناية شديدة، مبيناً أنه ولله الحمد المملكة العربية السعودية بحكومتها الرشيدة سهلت الصعاب والإجراءات التي اتخذتها المملكة في جائحة كورونا يشهد لها العالم بالنجاح.

وأضاف: ومما تميزت به بلادنا ويشهد لها العالم لها هي إدارة الحشود ورأينا ولله الحمد جميع الوزارء المسؤولين عن الحج جميعهم متواجدون يتابعون أمور الحج عن قرب، ونشكرهم على هذه الجهود وخاصة في هذا الحج الاستثنائي.

وعن عمله بشركة أرامكو السعودية قال المهندس "محمد": من توفيق الله لي أن عملت بأرامكو قرابة الثلاثين عامًا، وشركة أرامكو من عمل بها يخرج منها وهو يفتخر بأنه عمل فيها وجميع الشركات بالمملكة مع رؤية 2030 السديدة لسمو سيدي ولي العهد الأمير المميز أصبحت توفر الوظائف والتدريب.

واختتم المهندس محمد القايدي مشيدًا بالتنظيم في حج هذا العام قائلاً: التنظيم ثم التنظيم ثم التنظيم، وأقدم رسالتي في هذا الحج لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده والوزراء المناطين بالحج على جهودهم المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن، كما شكر رئيس مجلس إدارة شركة مخيم النور عبدالقادر الجبرتي على تسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات المميزة له ولزوجته كي يؤدي الحج بكل يسر.