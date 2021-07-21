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مطويات إلكترونية وأفلام أنيميشن..هكذا تعمل "تثقيف" لإثراء معرفة الحجاج

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مطويات إلكترونية وأفلام أنيميشن..هكذا تعمل "تثقيف" لإثراء معرفة الحجاج مطويات إلكترونية وأفلام أنيميشن..هكذا تعمل "تثقيف" لإثراء معرفة الحجاج
أتاحت الفرصة لتسجيل خدمة رضا العميل بهدف جودة الأداء وتعزيز الإيجابيات

مطويات إلكترونية وأفلام أنيميشن..هكذا تعمل

تهدف مبادرة "تثقيف" إلى إثراء معرفة ضيوف الرحمن طيلة الرحلة الميمونة لأداء الشعائر والنسك؛ وذلك من خلال وضع مواد علمية خلال رحلة الحج.

وبحسب الدكتور عبدالرحمن يحيى بخاري مدير مبادرة تثقيف؛ فإن المبادرة التي تعد منظومة معرفية متكاملة تُسهم في رفع الوعي العلمي والصحي والوطني لدى ضيوف الرحمن، وتتنوع هذه المواد بقوالب تثقيفية مختلفة من مطويات إلكترونية مباشرة في المحتوى والمعنى، وأيضًا بوجود أفلام انيميشن لا تتجاوز عن 50 ثانية توضح للحاج أحكام النسك في المرحلة.

وأضاف: "هذه المبادرة النوعية مزجت المعرفة بالتقنية؛ حيث أسهمت في إتاحة الفرصة لضيوف الرحمن بتسجيل خدمة رضا العميل طيلة رحلة الحج، تلك الخدمة التي يحصل تحليل فوري لنتائجها بهدف رفع جودة الأداء وتعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات بشكل لحظي من مقدم الخدمة".

وتابع: "انطلقت مبادرة تثقيف في موسم الحج هذا العام 1442هـ ، بعد مباركة من نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، وبالتعاون مع المجلس التنسيقي لحجاج الداخل، تحت إشراف المدير التنفيذي لشركة إثراء المعرفة الدكتور عبدالرحمن يحيى بخاري، وبمشاركة فاعلة من حجاج بيت الله الحرام".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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