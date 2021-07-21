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واشنطن وبرلين قد تعلنان اليوم صفقة تسوية لخلاف خط أنابيب السيل الشمالي 2

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واشنطن وبرلين قد تعلنان اليوم صفقة تسوية لخلاف خط أنابيب السيل الشمالي 2 واشنطن وبرلين قد تعلنان اليوم صفقة تسوية لخلاف خط أنابيب السيل الشمالي 2

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ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية نقلا عن مصادر في برلين وواشنطن، أن الولايات المتحدة وألمانيا قد تعلنان عن اتفاق تسوية لخلاف «السيل الشمالي 2» الأربعاء.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لن تعارض استكمال خط الأنابيب.

ومشروع «السيل الشمالي – 2» عبارة عن خطين من أنابيب الغاز بطاقة ضخ إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

وعارضت الولايات المتحدة بشدة المشروع، وروجت للغاز المسال في الاتحاد الأوروبي، وكذلك أوكرانيا وعدد من الدول الأوروبية، فيما فرضت واشنطن عقوبات على الشركات المنخرطة في المشروع في ديسمبر 2019.

ودعت مرارا وتكرارا إلى استثناء «السيل الشمالي 2» من سياق أي قضايا سياسية، كونه مشروعا تجاريا مفيدا لروسيا والاتحاد الأوروبي على حد سواء.

وأعلنت شركة «السيل الشمالي AG»، أنها تتوقع الانتهاء من مد خط الأنابيب في نهاية أغسطس المقبل، رغم كل العراقيل التي وضعت على طريقه.

المصرى اليوم

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