إمبراطور اليابان يحضر حفل افتتاح أولمبياد طوكيو

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أعلنت وكالة رعاية القصر الإمبراطوري في اليابان، اليوم الثلاثاء، أن إمبراطور اليابان ناروهيتو سيحضر حفل افتتاح أولمبياد طوكيو، مع دخول منظمي الحدث الرياضي العالمي المرحلة النهائية من الاستعدادات وسط جائحة كورونا.

وقالت الوكالة، إن الإمبراطورة ماساكو لن تشارك في الحفل الذي سيقام يوم الجمعة المقبل في الاستاد الوطني، إذ يهدف المنظمون إلى تقليل عدد الحاضرين؛ لمنع انتشار الفيروس، وفقا لوكالة أنباء (كيودو) اليابانية.

وأشارت إلى أن الإمبراطور ناروهيتو سيلتقي برئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، بعد ظهر الخميس، في القصر الإمبراطوري، موضحة أنه لن يكون هناك أي مأكولات أو مشروبات، وسوف يتحدثان مع الإبقاء على مسافة جسدية كافية.

ووفقا لمسؤولين مطلعين، تقوم اليابان بترتيبات لكي يعطي الإمبراطور، الراعي الفخري للأولمبياد والبارالمبياد، إشارة انطلاق الألعاب خلال الحفل.

يشار إلى أن الإمبراطور ناروهيتو هو ثالث إمبراطور ياباني يقبل دور الراعي الفخري للألعاب الأولمبية، وأول من يضطلع بهذا الدور في كل من الألعاب الأولمبية والبارالمبية.