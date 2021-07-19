أخبار عاجلة

«البيطريين»: مجلس النقابة يصدَّق على لائحة المنح العلاجية الجديدة (تفاصيل) -
يلحق به أحمد فهمي.. محمد نور يغني «نجمه معدية» مع تريزيجيه في «الجيم» (فيديو) -
«الأطباء العرب»: توقيع مذكرة تفاهم مع «نبض» اللبنانية لرفع الوعي الصحي -
توفير 100 وحدة سكنية للمواطنين بمدينة رأس غارب ضمن مبادرة حياة كريمة (تفاصيل) -
فرحة بين طلاب الثانوية العامة «علوم» بالدقهلية بسبب امتحان الجيولوجيا (فيديو) -
«رقص ونيران ومهرجانات».. طلاب الثانوية العامة يحتفلون بانتهاء الامتحانات بالدقهلية (فيديو) -
الإمارات تتيح تطعيم الأطفال من سن 3 إلى 17 عامًا بلقاح سينوفارم الصيني -
عام على انفجار مرفأ بيروت.. كارثة لبنان بالأرقام -
أمريكا تمنح اللجوء لأكثر من 20 ألف أفغاني تعاونوا معها أثناء تدخلها ببلادهم -
جامعة "كاوست" تنتج مجموعة اختبار PCR بمكونات محليّة قيد التسويق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد .. مدير الأمن العام يقف على مشروع "بر الشرائع" لضيافة الحاج في عرفات

Print
الجمعية وزعت مجانًا العصائر والماء ووجبات جافة على منافذ مكة في المواقيت

شاهد .. مدير الأمن العام يقف على مشروع

وقف مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، يرافقه قائد قوات أمن الحج، اللواء زايد الطويان، على المخيم الخيري لجمعية ‫البر بالشرائع بمشعر ‫عرفات الذي ينفذ مشروع ‫سقيا ماء وضيافة لحجاج بيت الله الحرام.

وكان في استقبال مدير الأمن العام المشرف المالي لجمعية البر عدنان بن عطية المالكي، ومدير الجمعية بندر بن صالح سمارة، للاطلاع على جهود الجمعية في مشعر عرفات.

وقال عدنان المالكي عضو جمعية البر بالشرائع، إن الجمعية قدمت من خلال المخيم المتاخم لجبل الرحمة بمشعر عرفات ضيافة حاج تحت إشراف إمارة منطقة مكة المكرمة ممثلة بلجنة السقايا والرفادة، بالشراكة مع وزارة الحج، وذلك بتوزيع البارد والعصائر ووجبات جافة على منافذ مكة المكرمة في المواقيت بشكل مجاني.

قدم المالكي الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة ونائبه لما أولوه للمشاعر والحجاج بالرعاية والاهتمام.

شاهد .. مدير الأمن العام يقف على مشروع

شاهد .. مدير الأمن العام يقف على مشروع

الحج ضيوف الرحمن موسم الحج المشاعر المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية