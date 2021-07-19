مجازر بورسعيد تستقبل 500 رأس ماشية خلال يومين

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أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن مجازر المحافظة الآلية واليدوية بمنطقة حظائر القابوطي الجديد بجنوب المحافظة استقبلت اليوم الإثنين وامس الأحد، ٥٠٠ رأس ماشية تم ذبحهم، بعد إجراء الكشف الظاهري على الماشية بأنواعها «أبقار وجاموس وأغنام وماعز»، بالإضافة لإجراء الكشف على اللحوم بعد الذبح، لضمان سلامتهم من أي أمراض.

وأضاف المحافظ أن هناك متابعة مستمرة من الطب البيطري بكافة المجازر لاستقبال الماشية، وتقديم كافة الخدمات للجزارين والأهالى، ومن خلال الكشف على الماشية، والكشف الطبى على اللحوم.

وشدد المحافظ على القائمين على المجازر باتباع كافة الإجراءات الاحترازية أثناء عمليات الذبح والتخلص الفوري من بقايا الذبح وعدم تراكمها.