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حمادة هلال.. يطرح كليب أغنية «أم أحمد» ()

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حمادة هلال.. يطرح كليب أغنية «أم أحمد» (فيديو) حمادة هلال.. يطرح كليب أغنية «أم أحمد» ()

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طرح النجم حمادة هلال أحدث أغنياته المصورة على قناته الخاصة على «يوتيوب»، وهي بعنوان «أم أحمد».

قدم حمادة هلال في الكليب فكرة بسيطة في إطار جو من الكوميديا ساهمت في التخفيف من ضغوط الحياة، مع أول أيام عيد الأضحى المبارك ورسم الفرحة من خلال مشاركة مجموعة من الشخصيات التي تعيش في الحياة ببساطة في المجتمع الشعبي، أغنية «أم أحمد» من كلمات أحمد مرزوق وألحان وتوزيع محمد قماح، والكليب إخراج أحمد أشرف ومن توزيع شركة «ديجيتال ساوند».. وتقول كلمات الأغنية:..

أم احمد في البلكونة تشوفها تقول طفلة صغنونة
بتزغرط ويا جاريتها للى قدروا يفرحونا
ايمن سواق مقطورة وفرحته عايزة لها صورة
كاتب فوق العربية يابلادى دائما منصوره
مينا الحلاق سهران ويا صحابه في الدكان
كل يرقص كل يغنى كل الليله دى فرحان

المصرى اليوم

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