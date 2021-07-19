أخبار عاجلة

عام على انفجار مرفأ بيروت.. كارثة لبنان بالأرقام -
أمريكا تمنح اللجوء لأكثر من 20 ألف أفغاني تعاونوا معها أثناء تدخلها ببلادهم -
جامعة "كاوست" تنتج مجموعة اختبار PCR بمكونات محليّة قيد التسويق -
"مسام" ينتزع أكثر من 1,200 لغم في اليمن خلال أسبوع -
ضبط مخالف يقطع الأشجار لتحويلها إلى فحم بمنطقة مكة -
"الرويلي" يستعرض مع مسؤول عسكري بريطاني سبل دعم التعاون الثنائي -
السعودي "معافا" يتوّج ببطولة نادي توباكو الصربي -
طيران أديل يبدأ أولى رحلاته من مطار الملك سعود بالباحة -
البطلان السعوديان "التويجري" و"السويح" يتصدران بطولة العالم للراليات لفئة "الكواد" -
"ميقاتي": وتيرة تشكيل الحكومة بطيئة لكنها لن تكون مفتوحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

يطرح برومو «أحلى ونص» ثالث أغنياته لصيف 2021

Print
عمرو دياب يطرح برومو «أحلى ونص» ثالث أغنياته لصيف 2021 يطرح برومو «أحلى ونص» ثالث أغنياته لصيف 2021

لاقتراحات اماكن الخروج

طرح النجم الكبير برومو أغنيته الجديدة «أحلى ونص» والتي تعد ثالث أغنياته في صيف 2021.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وكان الهضبة قد طرح منذ أيام ثاني أغنياته الصيفية وهي «اتقل» من كلمات تامر حسين ولحن مدين وتوزيع أحمد إبراهيم.

وحققت الأغنية نجاحا كبيرا فور طرحها ضمن الحملة الدعائية لإحدى شركات المياه الغازية، وتصدرت ترند موقع التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك تصدرت قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة على موقع يوتيوب.

وتعد أغنية «أحلى ونص» هي ثالث أغاني الهضبة في ضيف 2021 بعد أن طرح اغنية «الدنيا بترقص» ثم طرح بعدها «اتقل».

.

المصرى اليوم