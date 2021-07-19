راحة ثلاثة أيام للاعبي المصري

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قرر على ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، منح لاعبيه ثلاثة أيام راحة سلبية من التدريبات.

ويأتي ذلك عقب خوض الفريق مباراة الاسماعيلي الودية، التي أقيمت مساء أمس الأحد على ملعب الأخير وانتهت بفوز المصري بهدف للاشئ سجله لاعبه الشاب زياد فرج.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته ببورسعيد مساء الخميس المقبل (ثالث أيام عيد الأضحى) وذلك استعدادًا لمباراة المقاولون العرب.

ويلتقي المصري مع المقاولون العرب، 7 اغسطس المقبل، على استاد الإسكندرية، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.