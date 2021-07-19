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الدفاع المدني يحقق السلامة والحماية في مشعر عرفات ويكمل جاهزيته في مزدلفة

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نشر القوى البشرية والآلية على مقرات ومساكن ومخيمات الحجاج

الدفاع المدني يحقق السلامة والحماية في مشعر عرفات ويكمل جاهزيته في مزدلفة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني نجاح خطتها في تأمين سلامة حجاج بيت الله الحرام خلال وقوفهم على صعيد عرفات، وهم يؤدون نسكهم بكل راحة وأمان.

وكانت المديرية قد نشرت القوى البشرية والآلية على مقرات ومساكن ومخيمات الحجاج كافة، وبجانب مسجد نمرة وجبل الرحمة وعلى الطرق المؤدية إلى عرفات لتوفير البيئة الآمنة لحماية ضيوف الرحمن، إلى جانب انتشار مراكز الدفاع المدني الثابتة والتدخل السريع والدراجات النارية في الطرق المؤدية الى مشعر عرفات ومواقع المخيمات.

كما أكملت جاهزيتها في مشعر مزدلفة لتوفير بيئة آمنة لمبيت الحجاج ومواجهة أي أحداث مناخية مفاجئة - لاقدر الله -، وتحقيق السلامة العامة من خلال التنسيق المشترك مع القطاعات القائمة على أعمال الحج، كما يعمل مركز تنسيق عمليات الدفاع المدني على تنفيذ خطط الطوارئ المعتمدة في الحج عند الحاجه بسرعة وفعالية.

الدفاع المدني يحقق السلامة والحماية في مشعر عرفات ويكمل جاهزيته في مزدلفة

الحج ضيوف الرحمن موسم الحج المشاعر المقدسة الدفاع المدني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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