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آخر استعدادات شرم الشيخ لعيد الأضحى والموسم السياحي بعد كورونا

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آخر استعدادات شرم الشيخ لعيد الأضحى والموسم السياحي بعد كورونا آخر استعدادات شرم الشيخ لعيد الأضحى والموسم السياحي بعد كورونا

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قال سامح عبدالمنعم، خبير التسويق السياحي، إن القطاع السياحي يواصل، حالة الانتعاش التدريجي بعد كورونا، وتراوحت نسب الإشغال في فنادق شرم الشيخ والغردقة ما بين 85 و%95 خاصة في فترة الأعياد والصيف، مشيرا إلى أن جميع الفنادق تحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من المستجد لعدم انتشاره في المحافظة.

وأضاف «عبدالمنعم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد فاروق، في برنامج «السياحة والناس»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن الفنادق ستشهد انتعاشة في عيد الأضحى، مشيرا إلى أن الساحل الشمالى يحتل المركز الأول في حجم الإقبال من قبل المصريين لقضاء إجازة العيد، فيما تحتل مدينة الغردقة المركز الثانى، تليها شرم الشيخ.

وأوضح أن أبرز الوفود السياحية في الوقت الراهن قادمة من أوكرانيا، ورومانيا، ثم بيلاروسيا، التشيك وبولندا ثم دول أخرى.

وأشار إلى أن نسب إشغال فنادق شرم الشيخ خلال إجازة العيد «جيدة جدا» مشيرا إلى أن أكثر من %90 من الفنادق معتمدة حالياً على السياحة الداخلية والسائحين الوافدين من دول الشرق الأوسط.

المصرى اليوم

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