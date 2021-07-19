محافظ بورسعيد يستقبل والد الشهيد ملازم أول عبد الله الحمامي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، والد الشهيد ملازم أول عبدالله الحمامي بديوان عام محافظة بورسعيد، وقدم المحافظ واجب العزاء لوالد الشهيد، داعيا الله أن يتغمد الشهيد برحمته ويدخله فسيح جناته ويكتبه من الشهداء.

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة لأسرة الشهيد ملازم أول عبدالله الحمامى بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن يلهم أسرته الصبر والسلوان والرضا بقضاء الله، مؤكدا أن الشهيد عبدالله الحمامي لقى ربه أثناء تأدية عمله، وندعو أن يكتبه الله من الشهداء، مشيرا إلى أن الشهيد عبدالله كان مثالا للضابط المخلص لوطنه والذي يتفانى في أداء عمله، ويتمتع بقدر كبير من المحبة والاحترام من زملائه والمحيطين به.

كان محافظ بورسعيد أصدر قرارا بإطلاق اسم الشهيد ملازم أول عبدالله الحمامى على أحدى مقار إدارة مرور بورسعيد، مقدما العزاء لجميع أفراد الشرطة بإدارة مرور بورسعيد، داعيا الله أن يحفظ أبناءنا من أفراد الشرطة، وأن ينعم على الوطن بالأمن والاستقرار الدائم.